Квесты, экскурсии, Game Party и МузейBus: в Мариуполе стартовал современный фестиваль

Сегодня в Мариуполе стартовал современный фестиваль "Обличчя міст". Он продлится до 19 марта. Жителей и гостей города ждет много интересных и увлекательных мероприятий.



Команда волонтеров подготовила для горожан неделю событий, посвященных творчеству и туризму. Начинаются они 13 марта с путешествия по городу на уникальном автобусе - «МузейBus», где пассажирам предлагается увидеть различные открытки, исторические документы, фото, прочесть книги. Он будет курсировать по улицам с 12:30 до 16:00.

Все дни фестиваля в Мариуполе будут проходить увлекательные экскурсии по историческим местам с харизматичным гидом, обещают организаторы. Горожане смогут стать участниками автобусной поездки «Археологическое сафари», экскурсий по улицам Мариуполя и даже местному кладбищу.

Также для тех, кто хочет почувствовать себя металлургом и узнать больше об этой профессии, приглашают провести полдня на металлургическом заводе.



С 15 марта в Мариуполе начнутся встречи и вечеринки, презентации и квесты. Для любителей необычных мероприятий организуют «Ночь в музее».



16 марта в 17:00 пройдет спортивный квест — соревнования по пейнтболу, стрельбе из лука и арбалета, гонка на гироскутерах и на картингах.

13-19 марта будет работать фотовыставка в «Порт-сити», где можно увидеть историко-архитектурные, индустриальные и урбанистические фото, а также снимки окрестностей Мариуполя.



Завершится неделя фестиваля автоквестом и большой вечеринкой «Мама, я в Мариуполе!».