Сегодня, 13 марта, многие волонтеры столкнулись с проблемами на блокпостах, они не смогли попасть в зону проведения АТО. Не удалось пересечь линию разграничения и музыканту Сергею Жадану.
"Стоим на блокпосту в Славянске... У нас сегодня два выступления перед военными. Не пропускают. Ссылаются на какой-то новый приказ. Предполагаю, что не пропускают из-за блокады. Надеюсь, что концерты все-таки отыграем", - сообщил он.
Тем временем стало известно, что в штабе АТО в связи с временным введением усиленного режима безопасности на территории Донецкой и Луганской областей, разрабатывают механизмы пропуска волонтеров. Об этом УП сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Подразделения Нацполиции и Нацгвардии выполняют распоряжение штаба АТО о временном усилении режима несения службы, в связи с этим у волонтеров могли появиться временные проблемы на блокпостах", - сказал он.
"В ближайшее время в штабе АТО будет найден механизм, чтобы избежать этих проблем. Не исключено, что на время действия режима волонтеров будут пропускать с определенной координацией через штаб АТО. Мы извиняемся за неудобства. Неотложная волонтерская помощь обязательно должна быть доставлена адресатам" , - отметил Шевченко.
Он добавил, что механизмы будут действовать временно на время действия усиленного режима несения службы.
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Волонтеров останавливают на блокпостах: Штаб АТО разрабатывает временный механизм пропуска волонтеров через линию разграничения
Сегодня, 13 марта, многие волонтеры столкнулись с проблемами на блокпостах, они не смогли попасть в зону проведения АТО. Не удалось пересечь линию разграничения и музыканту Сергею Жадану.
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Редакция «Мариупольских новостей»