В Мариуполь прибыли министры иностранных дел Украины и Люксембурга

Сегодня в Мариуполь с рабочим визитом прибыла делегация во главе с Министрами иностранных дел Украины и Люксембурга Павлом Климкиным и Жаном Ассельборном, послом Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини, а также главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, цель визита - ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с руководством области и города.

Гостей встретили городской голова Вадим Бойченко и председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. Поприветствовав делегацию, мэр отметил, что подобный визит имеет большое значение для города.

«Благодаря вниманию со стороны руководства страны и мирового сообщества наш город может рассчитывать на решение многих актуальных на сегодняшний день проблем», - подчеркнул Вадим Бойченко.