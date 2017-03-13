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Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 13:07
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В Мариуполь прибыли министры иностранных дел Украины и Люксембурга

Сегодня в Мариуполь с рабочим визитом прибыла делегация во главе с Министрами иностранных дел Украины и Люксембурга Павлом Климкиным и Жаном Ассельборном, послом Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини, а также главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, цель визита - ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с руководством области и города.

Гостей встретили городской голова Вадим Бойченко и председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. Поприветствовав делегацию, мэр отметил, что подобный визит имеет большое значение для города.

«Благодаря вниманию со стороны руководства страны и мирового сообщества наш город может рассчитывать на решение многих актуальных на сегодняшний день проблем», - подчеркнул Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»