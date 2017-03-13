Полиция: в Донецкой области нет ограничений для въезда волонтеров

Распространяемая информация о том, что волонтеров не пропускают в зону проведения антитеррористической операции, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе полиции.



"Для въезда волонтеров и других граждан нет никаких препятствий. В рамках контрдиверсионных мер, введенных штабом АТО, полиция осуществляет усиленную проверку на блокпостах. В целях безопасности людей, предупреждения терактов, предотвращения провоза нелегального оружия полицейские осуществляют усиленные проверки документов граждан и транспортных средств", - говорится в сообщении.



Правоохранители также сообщили, что после необходимой процедуры Сергей Жадан с группой музыкантов и волонтеров, которые должны были выступить перед военными, были пропущены.



В полиции обратили внимание, что возможные неудобства - временные.



"Полиция делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей Донецкой области. Призываем отнестись к усиленным мерам безопасности с пониманием", - отметили в пресс-службе областного главка.