В Мариуполе появились объявления по проведению отлова и усыпления бездомных животных

Сегодня состоялся совместный брифинг руководителей КП «Коммунальник» и КП «Счастливые животные», в ходе которого Владимир Антоненко и Анатолий Бахерин рассказали о функционировании нового коммунального предприятия и об условиях содержания бездомных животных.



К слову, сегодня в городе появились объявления о якобы отлове и усыплению бродячих животных. Об этом сообщили волонтеры объединения "Зооконтроль. Мариуполь".

Коммунальщики в свою очередь говорят, что уже проинформированы о появлении таких листовок, однако отрицают свою причатность к ним. Они не знают, кто распространяет данную информацию.



На брифинге было отмечено, что главными функциями вновь открытого центра будут - проведение вакцинации, стерилизации и осуществление контроля за численностью бездомных животных.