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Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 13:47
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В Мариуполе появились объявления по проведению отлова и усыпления бездомных животных

Сегодня состоялся совместный брифинг руководителей КП «Коммунальник» и КП «Счастливые животные», в ходе которого Владимир Антоненко и Анатолий Бахерин рассказали о функционировании нового коммунального предприятия и об условиях содержания бездомных животных.

К слову, сегодня в городе появились объявления о якобы отлове и усыплению бродячих животных. Об этом сообщили волонтеры объединения "Зооконтроль. Мариуполь".

Коммунальщики в свою очередь говорят, что уже проинформированы о появлении таких листовок, однако отрицают свою причатность к ним. Они не знают, кто распространяет данную информацию.

На брифинге было отмечено, что главными функциями вновь открытого центра будут - проведение вакцинации, стерилизации и осуществление контроля за численностью бездомных животных.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»