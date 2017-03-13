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Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 14:02
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Блокада Донбасса: участники готовятся отбивать штурм редутов

Штаб блокады сообщает о якобы штурме редута "16 добровольчского батальона" в Кривом Торце. Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбуке.

"Один из волонтеров сообщил, что сначала на редуте полностью отключили мобильную связь, затем в лагерь редута заехали неизвестные на БТРах. На данный момент связь с редутом отсутствует. Штаб принимает меры по обороне других редутов и выясняет ситуацию на редуте "16 добровольческого батальона", - сообщили в штабе блокады.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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