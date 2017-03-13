Штаб блокады сообщает о якобы штурме редута "16 добровольчского батальона" в Кривом Торце. Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбуке.
"Один из волонтеров сообщил, что сначала на редуте полностью отключили мобильную связь, затем в лагерь редута заехали неизвестные на БТРах. На данный момент связь с редутом отсутствует. Штаб принимает меры по обороне других редутов и выясняет ситуацию на редуте "16 добровольческого батальона", - сообщили в штабе блокады.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Блокада Донбасса: участники готовятся отбивать штурм редутов
Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 14:02
Просмотров: 399
Комментариев: 0
Блокада Донбасса: участники готовятся отбивать штурм редутов
Штаб блокады сообщает о якобы штурме редута "16 добровольчского батальона" в Кривом Торце. Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Полиция: в Донецкой области нет ограничений для въезда волонтеров
Возможные неудобства - временные
Участники блокады Донбасса установили новый редут на Харьковщине, но в тот же день его убрали
Обещают вернуться с подкреплением...
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»