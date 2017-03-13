«Приказ» Аброськина о разгоне блокады является фейком, - полиция

В сети Интернет распространяется некий документ о подготовке силового разгона блокады. Он является подделкой и очередной попыткой блокировщиков дезинформировать общественность и настроить сторонников блокады против представителей власти. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.



В полиции отмечают, что данный «приказ» никогда не был подписан начальником ГУНП в Донецкой области и не поступал в территориальные подразделения полиции. Кроме того, документ имеет все признаки подделки и составлен с явными нарушениями правил официального документооборота, кроме того, много ошибок.

"После неудачной подделки письма главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, для привлечения к себе внимания решили подделать "приказ Аброськина". Такого распоряжения я никогда не давал и не могу дать. Используя методы информационной атаки, блокировщики пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе. Но этого не будет, полиция продолжает работать для безопасности мирных жителей", - отметил Вячеслав Аброськин.