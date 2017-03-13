Дипломату ЕС показали стратегический для ВСУ поселок - разрушенное Широкино

Сегодня министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн посетил поселок Широкино, что на подступах к Мариуполю. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



По егословам, министр был поражен практически уничтоженным Широкино.



"У разрушенной школы господин Ассельборн сказал, что в Европе часто говорят, что в Донбассе есть какой-то конфликт. Но когда приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, то понимаешь, что это не просто "конфликт", это настоящая война. И так уничтожить населенный пункт могли только профессиональные военные", - написал Жебривский.