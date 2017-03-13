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Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 15:22
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Дипломату ЕС показали стратегический для ВСУ поселок - разрушенное Широкино

Сегодня министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн посетил поселок Широкино, что на подступах к Мариуполю. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

По егословам, министр был поражен практически уничтоженным Широкино.

"У разрушенной школы господин Ассельборн сказал, что в Европе часто говорят, что в Донбассе есть какой-то конфликт. Но когда приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, то понимаешь, что это не просто "конфликт", это настоящая война. И так уничтожить населенный пункт могли только профессиональные военные", - написал Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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