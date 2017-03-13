В полицию поступило сообщение о заминировании места блокады в Бахмуте (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня в 11:49 правоохранителям поступило анонимное сообщение о том, что заминирован железнодорожный переезд. При этом неизвестный назвал адрес места блокады, сообщили в пресс-службе полиции.



На указанный адрес прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции, эксперты, взрывотехники, кинолог со служебной собакой. На место также была вызвана Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы.

Сейчас территорию тщательно обследуют. Полицейские обеспечивают охрану места происшествия.



По данному факту проводится проверка.

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Информация, поступившая в полицию, не подтвердилась. После тщательного обследования прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было. Правоохранителями был установлен номер телефона, с которого поступило сообщение о заминировании. Звонивший устанавливается.



Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.