vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1510 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 16:25
Просмотров: 1989
Комментариев: 0

На участке железнодорожной блокады в Донбассе начались задержания блокировщиков, - СМИ

На редуте блокады железной дороги у станции Кривой Торец произошли задержания блокировщиков. Предварительно известно, что силовики задержали 43 человек, пишет Depo.Донбасс, ссылаясь на собственный источник.

На странице Штаба блокады отмечается, что в Кривом Торце спецгруппа СБУ при поддержке БТР и спецназа полиции пытается изъять у блокировщиков официально зарегистрированное оружие.

"С редутом в Кривом Торце снова пропала связь. Ни один мобильный телефон не отвечает. Только что позвонили из регионального Штаба блокады в Белой Церкви. По их словам, с ними вышел на связь один из участников блокады и сообщил, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте. Затем связь снова исчезла. Обстоятельства в данный момент выясняются, информация проверяется", - говорится в сообщении в Фейсбуке.




Port
Loading...

Читайте также:

Блокада Донбасса: участники готовятся отбивать штурм редутов

Речь идет о редуте "16 добровольчского батальона" в Кривом Торце


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»