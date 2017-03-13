На участке железнодорожной блокады в Донбассе начались задержания блокировщиков, - СМИ

На редуте блокады железной дороги у станции Кривой Торец произошли задержания блокировщиков. Предварительно известно, что силовики задержали 43 человек, пишет Depo.Донбасс, ссылаясь на собственный источник.



На странице Штаба блокады отмечается, что в Кривом Торце спецгруппа СБУ при поддержке БТР и спецназа полиции пытается изъять у блокировщиков официально зарегистрированное оружие.



"С редутом в Кривом Торце снова пропала связь. Ни один мобильный телефон не отвечает. Только что позвонили из регионального Штаба блокады в Белой Церкви. По их словам, с ними вышел на связь один из участников блокады и сообщил, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте. Затем связь снова исчезла. Обстоятельства в данный момент выясняются, информация проверяется", - говорится в сообщении в Фейсбуке.