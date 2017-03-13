«МузейBus» прокатил более 200 мариупольцев: горожанам организовали выставку, экскурсию и бесплатные прически

В рамках фестиваля «Обличчя міст» в городе заработал уникальный проект для Украины - «МузейBus». Автобус оформлен фотографиями Мариуполя разных лет. Жители с интересом рассматривают экспозицию и принимают участие в экскурсиях, сообщают в пресс-службе горсовета.

Проект запущен при поддержке департамента общекультурного развития Мариупольского городского совета. Фотографии для создания экспозиции любезно предоставлены Центральной библиотекой им. Короленко, а также неравнодушными мариупольцами.

Программа «МузейBus» наполнена различными активностями. В планах организаторов проекта посетить пять городских школ на протяжении недели для того, чтобы провести интерактивный урок «История родного края». Сегодня они побывали в общеобразовательной школе №25. Также в «МузейBus» работал «Музейный барбершоп». Мариупольские парикмахеры показали инсталляцию исторических причёсок, а после бесплатно подстригли желающих и сделали им прически.

По словам координаторов проекта, в первые полтора часа работы «МузейBus» посетило 206 человек. Мариупольцы принимают активное участие в экскурсиях, в ходе которых историк Ольга Демидко рассказывает о создании основных исторических архитектурных памяток и развитии культуры, социальной и экономической жизни города.



Напомним, «МузейBus» будет работать с 13 по 17 марта с 12:30 до 16:00 и 18 марта с 10:00 до 18:00.