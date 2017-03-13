Электроснабжение прифронтовой Авдеевки восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
По его словам, во время проведения ремонтных работ энергетики обнаружили еще несколько незначительных повреждений, которые намерены устранить завтра при условии «режима тишины».
«Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП. Правда, во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений (роспусков) кабеля. Завтра, если дадут "режим тишины", ремонтники ликвидируют и эти повреждения», – написал Жебривский.
Руководитель ОВГА также отметил, что ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у президента Петра Порошенко.
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Да будет свет: в Авдеевку вернули электричество
Электроснабжение прифронтовой Авдеевки восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»