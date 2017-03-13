Активисты замуровали «Сбербанк России» в Киеве: работа отделения приостановлена

Сегодня представители «Национального корпуса» устроили акцию, в ходе которой замуровали отделение «Сбербанка России» на ул. Владимирской в Киеве.



Вход в финансовое учреждение заложили пеноблоками примерно на 70%. При этом отмечается, что само отделение банка в этот день не работало. Полиция не препятствовала данной акции.

Позже выяснилось, что Сбербанк в целях безопасности временно приостановил работу отделения на улице Владимирской. Также по факту инцидента подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме.