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Рубрика: Новости Украины и мира
13-03-2017, 17:32
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Активисты замуровали «Сбербанк России» в Киеве: работа отделения приостановлена

Сегодня представители «Национального корпуса» устроили акцию, в ходе которой замуровали отделение «Сбербанка России» на ул. Владимирской в Киеве.

Вход в финансовое учреждение заложили пеноблоками примерно на 70%. При этом отмечается, что само отделение банка в этот день не работало. Полиция не препятствовала данной акции.

Позже выяснилось, что Сбербанк в целях безопасности временно приостановил работу отделения на улице Владимирской. Также по факту инцидента подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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