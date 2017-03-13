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Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 17:49
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Штаб блокады: силовики взяли под контроль редут в Кривом Торце

Активисты торговой блокады Донбасса заявляют, что их редут на станции Кривой Торец  взяли под контроль силовики. Об этом говорится в сообщении в Facebook.

«Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами так называемых СБУ и «спецподразделениями полиции КОРД». Штаб принимает меры для обороны других редутов и освобождения незаконно арестованных», — отмечается в сообщении.

В то же время Служба безопасности Украины опровергает сообщение о «штурме» редута «16 добровольческого батальона» в Кривом Торце. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, силовики проводят контрдиверсионные мероприятия в Донбассе, и никакого штурма не было, передает «Интерфакс-Украина».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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