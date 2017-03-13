vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1633 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 18:25
Просмотров: 1349
Комментариев: 0

В Мариуполе бродячими животными займется новый центр «Щасливі тварини»: готовят вольеры и ветклинику

В Мариуполе с 1 апреля «Коммунальник» больше не будет отлавливать бродячих животных. Этим теперь займется новое предприятие под названием «Щасливі тварини». Об этом на брифинге рассказал директор КП Анатолий Бахеркин.

«Наше предприятие будет заниматься не только отловом и передержкой животных, но и их стерилизацией, вакцинацией и клипсованием», - подчеркнул он.

В данный момент готовится проектно-сметная документация на строительство и ремонт вольеров, оборудование операционной. Также предприятие уже начало сотрудничество с благотворительным фондом «4 лапы». Он помогает подсчитать количество бездомных животных в Мариуполе и разработать программу, согласно которой во всех районах города будут стерилизовать, вакцинировать и клипсовать собак.

Хвостатых будут стараться пристроить в добрые руки. Если не удастся, вновь отпустят на волю.

На баланс КП «Щасливі тварини» будет передано оборудование от КП «Коммунальник», также перейдут и сотрудники, которые занимались проблемой бродячих собак. В штате будет порядка 30 человек, среди них - кинологи, ветфельдшеры и ветеринары.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

«МузейBus» прокатил более 200 мариупольцев: горожанам организовали выставку, экскурсию и бесплатные прически

В рамках фестиваля «Обличчя міст» в городе заработал уникальный проект для Украины


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»