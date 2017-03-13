В Мариуполе бродячими животными займется новый центр «Щасливі тварини»: готовят вольеры и ветклинику

В Мариуполе с 1 апреля «Коммунальник» больше не будет отлавливать бродячих животных. Этим теперь займется новое предприятие под названием «Щасливі тварини». Об этом на брифинге рассказал директор КП Анатолий Бахеркин.



«Наше предприятие будет заниматься не только отловом и передержкой животных, но и их стерилизацией, вакцинацией и клипсованием», - подчеркнул он.



В данный момент готовится проектно-сметная документация на строительство и ремонт вольеров, оборудование операционной. Также предприятие уже начало сотрудничество с благотворительным фондом «4 лапы». Он помогает подсчитать количество бездомных животных в Мариуполе и разработать программу, согласно которой во всех районах города будут стерилизовать, вакцинировать и клипсовать собак.



Хвостатых будут стараться пристроить в добрые руки. Если не удастся, вновь отпустят на волю.



На баланс КП «Щасливі тварини» будет передано оборудование от КП «Коммунальник», также перейдут и сотрудники, которые занимались проблемой бродячих собак. В штате будет порядка 30 человек, среди них - кинологи, ветфельдшеры и ветеринары.