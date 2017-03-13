Блокада Донбасса - что назревает: очередные задержания, Майдан и партизаны-подрывники?

Нардеп, бывший комбат «Донбасса», один из координаторов торговой блокады Семен Семенченко сообщает, что после сегодняшнего силовго разгона редута в районе Торецка готовится атака на редут в Бахмуте.



«Появилась информация, что готовится штурм следующего редута — в Бахмуте. Сейчас ищем, куда отвезли незаконно задержанных с "16-го редута". Полиция и СБУ не дают никакой информации. Ветеранам нужна ваша помощь. Чем больше вас будет там, тем больше шансов у нас будет здесь», - пишет он на своей страничке в Facebook.



«Там» — это на Майдане, куда активисты блокады зовут своих сторонников.



Вот, что сообщает по этому поводу еще один нардеп-активист блокады Егор Соболев: «Хлопцы, которые перекрывают торговлю с оккупированными территориями, под атакой СБУ и спецподразделений полиции. Всем, кто сейчас в Киеве, просьба собраться в 21:00 на Майдане Незалежности под стелой. Чем больше нас будет, тем легче хлопцы там переживут эту ночь».



В СБУ заявляют о задержании в зоне АТО 43 человек с оружием, передает «Интерфакс-Украина. «Во время контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. Отказ сдать оружие полиции стал основанием для задержания 43 человек», - сообщили в штабе Антитеррористического центра.



В АТЦ добавили, что у задержанных правоохранители изъяли «много оружия и значительное количество бутылок с зажигательной смесью».



Тем временем член штаба блокады, экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лихолит сообщает, что в случае разгона участников блокады Донбасса, партизаны обещают подрывать железнодорожные пути.



"Нам будут помогать партизаны. Они нас заверили, что, если блокаду начнут атаковать, они будут подрывать железнодорожные ветки. Они нам неподвластны. Мы за них не отвечаем. Как они сказали, другого пути просто не видят", – сообщил изданию "Гордон" Лихолит.