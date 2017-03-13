В 19:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в результате обстрела в Авдеевке в 17:15 была ранена женщина, 1980 года рождения, жительница Киевской области.
Как сообщили в пресс-службе полиции, установлено, что пострадавшая является волонтером, ранение получила во время обстрела «промзоны». Женщину доставили в городскую больницу с минно-взрывным ранением.
На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Информация о других раненых и повреждениях уточняется.
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Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 19:56
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В промзоне Авдеевки ранена женщина-волонтер
В 19:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в результате обстрела в Авдеевке в 17:15 была ранена женщина, 1980 года рождения, жительница Киевской области.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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О пострадавших не сообщается
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»