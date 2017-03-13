В промзоне Авдеевки ранена женщина-волонтер

Соблюдаете ли вы в этом году пост? Да, строго придерживаюсь правил Соблюдаю, но выбираю несколько облегченный вариант Стараюсь, как могу, но не всегда получается Нет, мне нельзя соблюдать пост по состоянию здоровья Нет, я не верующий/ая Нет, но обязательно хочу попробовать свои силы