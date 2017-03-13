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Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 20:18
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В Мариуполе в креативном пространстве Vezha протестировали музей виртуальной реальности

В креативном пространстве VEZHA протестировали работу интерактивного музея. Об этом говорится на странице пространства в Facebook.

По ранее представленной информации, интерактивный музей планируют разместить на четвертом этаже. Здесь желающие смогут «пройтись» в очках виртуальной реальности по историческим улицам Мариуполя. В будущем контент для интерактивного музея будут создавать также в IT-кластере на пятом этаже.

Напомним, мариупольская водонапорная башня обрела вторую жизнь, став площадкой для нового креативного пространства, а также новым культурным центром и туристическим объектом. В VEZHA уже проходят лекции по урбанистике, политологии, истории и даже кулинарный конгресс.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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