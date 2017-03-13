Пенсионеров вновь „кормят“ пенсионной реформой

Украинский вице-премьер-министр по социальным вопросам Павел Розенко рассказал о продолжающейся напряжённой работе над проведением в Украине пенсионной реформы.



Несмотря на то, что Кабинетом министров Украины пока не выработан окончательный вариант проведения пенсионной реформы, ведётся работа со специалистами и экспертами, внутри правительства продолжаются дискуссии.



Но вопрос поднятия пенсионного возраста, ни при каких обстоятельствах не предусматривается: „Для нас это решённый вопрос. По моему мнению, сегодня без роста качества уровня жизни и без повышения длительности жизни украинцев дискуссию по поводу поднятия пенсионного возраста нужно перенести на дальнюю перспективу. Этот вопрос не будет подниматься в ходе нынешней пенсионной реформы. А что касается конкретных параметров пенсионной реформы, на сегодняшний день Кабмин не утверждал никаких параметров будущей пенсионной системы и пенсионной реформы, поэтому слишком рано что-то анонсировать“.



Что касается первых конкретных дат повышения пенсий в текущем году, то они предусмотрены государственным бюджетом на 2017 год. Минимальный размер пенсий будет повышен с 1 мая и с 1 декабря, в два этапа. При этом зафиксирован Кабинетом министров минимальный размер более чем на 10%. В любом варианте правительство обещает темпы роста пенсий выше инфляционных процессов.



„Если вдруг мы увидим, что инфляция быстро раскручивается, мы будем инициировать соответствующие изменения в государственный бюджет Украины, чтобы перекрыть пенсионерам последствия инфляционных процессов. Но пока что в первые два месяца экономической деятельности нашего государства у нас есть позитивные сигналы того, что инфляция будет в пределах, зафиксированных в госбюджете, а значит – не превысит 9%“, пояснил Розенко.

Кроме того, в правительстве всё же обещают поднятие до справедливого уровня пенсии гражданам, чьи выплаты оказались ниже 3000 гривен. Он пояснил, что порядка 7 миллионов пенсионеров, получающих минимальную пенсию, либо чей размер пенсий зависит от её минимального размера, в течение последних двух лет получали перерасчёт пенсий.



„Но есть 4,5-5 млн пенсионеров, размер пенсий которых находится в промежутке от минимальной до 3000 гривен. Это люди, которые выходили на пенсию достаточно давно и, к сожалению, за последние пять лет никаких перерасчётов их пенсий не было. И в этом есть большая несправедливость, когда мы подходим к процессу “уравниловки”. Когда размеры пенсий людей с небольшим стажем уравниваются с теми, которые имели большой стаж. Эту несправедливость мы должны убрать“, - добавил представитель правительства.



В итоге вице-премьер произнёс: „Думаю, на протяжении полутора-двух месяцев мы финализируем нашу дискуссию и уже выйдем публично на какие - то варианты пенсионной реформы“.