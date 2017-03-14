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Рубрика: Новости Мариуполя
14-03-2017, 07:57
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Сегодня в Мариуполе без воды оставят школы, детсад и жилые дома

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 14 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • пр. Победы, 24-32
  • ул. Пашковского, 9/25-21
  • ул. Волгодонская, 19-23
  • б-р Меотиды, 42-46
  • пер. Шопена, 3-23
  • ул. Шопена, 25-63
  • проезд Шопена, 2-25
  • ОШ № 24, интернат по пер. Шопена
  • ул. Отечественная, 1-19
  • проезд Ключевой, 1-29
  • ул. Межевая, 1-13
  • ул. Азовстальская, 127-149
  • ул. Луначарского, 1-27
  • пер. Луначарского, 1-19
  • ул. Алмазная, 1-45
  • ул. Калужская, 1-47
  • ул. Брянская, 1-55
  • Свободы, 2-58
  • школа-интернат № 1
  • ул. Новороссийская, 8, 10
  • д/с 153
  • Зинцевый спуск, 1-43.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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