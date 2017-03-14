Сегодня в Мариуполе без воды оставят школы, детсад и жилые дома

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 14 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- пр. Победы, 24-32
- ул. Пашковского, 9/25-21
- ул. Волгодонская, 19-23
- б-р Меотиды, 42-46
- пер. Шопена, 3-23
- ул. Шопена, 25-63
- проезд Шопена, 2-25
- ОШ № 24, интернат по пер. Шопена
- ул. Отечественная, 1-19
- проезд Ключевой, 1-29
- ул. Межевая, 1-13
- ул. Азовстальская, 127-149
- ул. Луначарского, 1-27
- пер. Луначарского, 1-19
- ул. Алмазная, 1-45
- ул. Калужская, 1-47
- ул. Брянская, 1-55
- Свободы, 2-58
- школа-интернат № 1
- ул. Новороссийская, 8, 10
- д/с 153
- Зинцевый спуск, 1-43.