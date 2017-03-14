В ряде городов Украины активисты жгли шины в поддержку участников блокады, полиция осовободила задержанных блокировщиков

В нескольких городах Украины активисты провели акции в поддержку участников торговой блокады Донбасса.



Так, в здание областной администрации Ровно вошли люди, где выступили с требованием немедленного освобождения задержанных блокировщиков, а также обсуждали с сотрудниками администрации план совместных действий. Об этом сообщили в Штаба блокады.



В Черновцах также собрались активисты, они требовали созвать внеочередную сессию и выступают в поддержку блокады.

Ночью под стенами Ивано-Франковской ОГА собрались активисты, свою поддержку они выразили сжиганием шин.



В Луцке протестующие заняли здание Волынской ОГА и зачитали свои требования к президенту и парламенту: освободить блокировщиков, уволить ряд руководителей силовых ведомств, принять закон о временно оккупированных территориях.

В Виннице активисты провели митинг перед зданием областного управления Службы безопасности Украины. Протестующие пришли и в Львовскую ОГА.

Тем временем Нацполиция Донецкой области на своей странице в Facebook сообщила, что после проверки более 20 задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса были отпущены. А вот некоторые нардепы говорят, что освобождены уже все 43 задержанных.