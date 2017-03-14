Донбасс и перемещение товаров через линию разграничения: вступил в силу новый порядок

Порядок перемещения товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе вступил в силу.



Документ был утвержден постановлением Кабинета Министров №99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовый курьер" 4 марта и вступает силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно 14 марта.



Согласно утвержденному правительством порядку перемещения товаров через линию разграничения разрешается перевозить в составе гуманитарного конвоя продукты питания и лекарственных препаратов, товар и продукцию металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.



При этом пропуск товаров через линию разграничения будет осуществляться только государственными подразделениями на официальных контрольных пунктах. Перемещение товаров за пределами данных КП запрещается.



Уточняется, что по решению руководителя антитеррористической операции, в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения.



Также порядок перемещения товаров утверждает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно-логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.



Для перемещения угольной продукции Минэнерго направляет информацию координационному центру о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень субъектов хозяйствования - получателей угольной продукции.



Перемещение угольной продукции через линию соприкосновения осуществляется исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты.