Блокировщиков свозили в Донетчину и сулили деньги за участие в блокаде, - полиция

Правоохранители провели проверку граждан, которые были доставлены в Торецкое отделение полиции со станции Кривой Торец.



Как сообщлили в пресс-службе областного главка, всего из 43 человек 5 - ранее судимые, 10 - сообщили, что они принимали участие в проведении антитеррористической операции, однако пока не предоставили подтверждающие документы. Лишь 4 - владельцы зарегистрированного оружия.



Один из задержанных - житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013 году. Он сообщил, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на «редуте».



«Предлагали 400 гривен в день», - отмечает мужчина. Также он рассказал, что видел оружие у участников блокады.