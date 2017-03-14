Телесных повреждений у задержанных участников блокады нет, - Аброськин

Правоохранители отпустили задержанных в районе ст. Кривой Торец участников блокады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.



«По состоянию на сегодняшнее утро, все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений. Но поступает информация, что известная личность - организатор "блокады" требует от каждого из них обращаться в больницу с жалобами "на здоровье" для использования в дальнейшей дискредитации сотрудников полиции. Кстати, каждый из задержанных после проверки и дачи объяснений прошел медицинский осмотр, во время которого "жалоб" не поступало», - отметил Вячеслав Аброськин.



Он добавил, что из 45 задержанных участников блокады только восемь человек принимали участие в АТО, а шестеро - были ранее осужденными за криминальные правонарушения.