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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 09:29
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ДНР: в Донецке в результате обстрела ранены 4 мирных жителя

Представители ДНР сообщают об обстреле Куйбышевского района на северной окраине Донецка. Есть пострадавшие.

«Известно, что в результате обстрелов в Куйбышевском районе Донецка получили ранения в общей сложности четыре человека», — пишет издание ДНР ДАН.

В городе также из-за обстрела перебит газопровод в поселке Трудовские Петровского района. Сейчас газовая служба проводит ремонтные работы, восстановить газоснабжение постараются к обеду.




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