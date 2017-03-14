В зоне АТО введены дополнительные временные режимные ограничения: что это означает

В связи с обострением ситуации в зоне АТО и повышением риска проникновения ДРГ, были усилены меры безопасности в Донбассе. Они предусматривают введение дополнительных временных режимных ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.



По его словам, дополнительные временные режимные ограничения предполагают слудющее:

запретить перемещение в район проведения, а также в районе проведения антитеррористической операции зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных в установленном порядке к силам и средствам АТО;

осуществить превентивную и профилактическую деятельность, направленную на предотвращение совершения правонарушений, недопущение пребывания в районах проведения специальной операции по контрдиверсионной борьбе иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации, кроме военнослужащих ВСУ, Нацгвардии Украины и других военных формирований, работников правоохранительных органов, привлеченных к проведению АТО;

обеспечить своевременное реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или событиях;

принять меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах и других общественных местах;

выявлять причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений;

ограничить перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность с 22:00 до 5:00;

ограничить движение транспортных средств (кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы) по объездным путям, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска.

Запретить:

осуществление любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, оборонных сооружений и объектов;

использование в транспортных средствах, за исключением специального назначения, любых радиостанций (кроме зарегистрированных в установленном порядке);

проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

посещение лесных массивов (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию объектов электро-, газо- и водоснабжения).

Правоохранительными органами и другими уполномоченными структурами будет осуществляться контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами специальных правил и порядка хранения и использования оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других предметов, материалов и веществ, на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел.