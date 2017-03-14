Омбудсмен Валерия Лутковская: Мариуполь - первый город, который изменил взгляд на переселенцев

Сегодня в Мариуполе Валерия Лутковская проводит личный прием граждан. Накануне омбудсмен посетила мэрию, чтобы узнать из первых уст ключевые проблемы переселенцев, которые живут в городе, сообщили в пресс-службе горсовета.



Вадим Бойченко рассказал о том, что в Мариуполе проживает порядка 50 тысяч людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.



«Для нас важно помогать людям, которые оказались в сложной ситуации. Но первоочередная задача – социализировать людей в громаду. Сейчас мы стремимся, чтобы люди начали сами работать и жить нормальной жизнью в нашем городе», - отметил мэр.

Городской голова рассказал, что в Мариуполе реализованы ориентированные на помощь переселенцам проекты, работают центры поддержки семьи, детей и молодежи, строится социальное жилье. Также мэр подчеркнул, что все семьи из числа новых мариупольцев охвачены образованием и системой здравоохранения.



Отдельно мэр остановился на вопросе вузов-переселенцев из Донецка: «Мы видим за развитием системы образования будущее Мариуполя. Выпуск квалифицированных специалистов из этих высших учебных заведений покроет кадровый голод в системе здравоохранения, управления и правоохранительных органов».

Со своей стороны, Валерия Лутковская отметила, что Мариуполь - первый город, который изменил взгляд на вынужденно перемещенных граждан.



«Вы первые, кто оценил переселенцев, как людей, которые могут развивать город. Это как бальзам на душу», - сказала омбудсмен, добавив, что также полностью поддерживает переезд вузов.



Кроме того, на встрече обсудили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются люди, вынужденные покинуть свои дома. Говорили и о необходимости совершенствования системы социальной защиты.