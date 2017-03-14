На КПВВ в Донбассе улучшения: увеличилось количество туалетов и урн

Продолжая реализацию своего проекта «Прифронтовая инспекция», общественная организация «Фундация.101» в течение зимы следила за соблюдением прав человека при пересечении линии разграничения и санитарным состоянием КПВВ в Донбассе. Об этом говорится на сайте организации.



На сегодня организация фиксирует количественное улучшение обустройства КПВВ для неотложных человеческих потребностей, принимая во внимание такие пункты для подсчета: туалеты, баки с питьевой водой, контейнеры для мусора, пункты медицинской помощи и обогрева. Кроме количественного признака, в инфографике изображено размещение перечисленных объектов на КПВВ или вблизи него.

По сравнению с данными трехмесячной давности, на КПВВ «Майорск» увеличилось количество туалетов с каждой стороны контрольного пункта: 7 туалетов с подконтрольной территории и 9 – с неподконтрольной. Также с неподконтрольной территории увеличилось количество контейнеров для мусора – до 8.



На КПВВ «Марьинка» стало значительно больше контейнеров для мусора: 9 – на подконтрольной территории, 11 – на территории контрольного пункта, 7 – со стороны неподконтрольной территории. Дополнительно появился медпункт на подконтрольной территории.



Что касается КПВВ «Новотроицкое», то здесь – плюс 2 туалета на подконтрольной территории. Также выросло количество контейнеров для мусора со стороны подконтрольной территории – до 5 и в самом КПВВ – до 8. Кроме того, на КПВВ со стороны подконтрольной территории установлен медпункт.



На КПВВ «Гнутово» добавлены 3 контейнера для мусора на территории контрольного пункта.



По КПВВ в Луганской области – «Станице Луганской» – можно сказать следующее: стало на 3 урны для мусора больше на подконтрольной территории.