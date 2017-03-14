«Укрзализныця» не перевозит грузы на временно неподконтрольную территорию Донбасса и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
"По состоянию на 14 марта, движение грузовых поездов с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей на подконтрольную и обратно через все железнодорожные узлы не производится", - говорится в сообщении.
В «Укрзализныце» отметили, что грузовые поезда курсируют только в пределах подконтрольной Украине территории: на участке Фенольная - Кривой Торец - Константиновка, а именно на переезде 15 км пикет 3 ст. Кривой Торец.
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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 11:14
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Движение грузовых поездов на неподконтрольную территорию Донбасса и обратно не осуществляется, - «Укрзализныця»
«Укрзализныця» не перевозит грузы на временно неподконтрольную территорию Донбасса и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»