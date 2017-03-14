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Рубрика: Новости Мариуполя
14-03-2017, 11:35
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[Фото]

Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда морской охраны готов выйти на боевое патрулирование Азовского моря

На днях силами водолазов отдела специальных действий на воде и волонтеров были проведены корабельно-водолазные работы на катерах морской охраны проекта «Гриф». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского ОМО.

Подводные бойцы вспомнили и закрепили прошлогодний 2-недельный курс занятий, который проводили водолазы-волонтеры под руководством Константина Миргородского. Учитывая особенности Азовского моря, почти полное отсутствие видимости, работать было довольно сложно. Однако полученный ранее опыт помог бойцам, ведь курс упражнений проводился таким образом, чтобы развивать у водолазов умение работать «на ощупь», при полном отсутствии видимости под водой.

Отмечается, что моряки-водолазы на должном уровне справились с поставленными задачами. Корабельно-катерный состав Мариупольского отряда морской охраны готов выйти на боевое патрулирование Азовского моря.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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