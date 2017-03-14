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Рубрика: Новости Украины и мира
14-03-2017, 11:59
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Штаб блокады рассказал о некоторых планах на ближайшие дни

В Штабе блокады очертили план действий на ближайшие дни. Он размещен на странице штаба в Facebook.

Согласно опубликованному сообщению, план предполагает разъяснительную работу среди жителей по недопущению возобновляния торговли с Россией и неподконтрольной частью Донбасса; давление на народных депутатов по поводу необходимости принятия закона об оккупированных территориях; самоорганизацию в группы на местах.

Сегодня, 14 марта, в 19:00 снова планируют сбор на Майдане Независимости для обмена информацией и определения дальнейших действий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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