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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 12:22
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СБУ будет помогать волонтерам передвигаться по территории зоны АТО

Штаб АТО и силы всех субъектов антитеррористической операции сейчас проводят контрдиверсионные мероприятия, в результате которых введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные мероприятия в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для содействия волонтерской деятельности на период действия ограничений, Служба безопасности Украины во взаимодействии с Нацгвардией и Нацполицией привлекла своих сотрудников к работе на блокпостах на въездах в Донецкую и Луганскую области. Они будут способствовать волонтерам в прохождении контроля и доставке их в расположение соответствующих подразделений ВСУ», - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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