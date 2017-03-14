Штаб АТО и силы всех субъектов антитеррористической операции сейчас проводят контрдиверсионные мероприятия, в результате которых введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные мероприятия в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Для содействия волонтерской деятельности на период действия ограничений, Служба безопасности Украины во взаимодействии с Нацгвардией и Нацполицией привлекла своих сотрудников к работе на блокпостах на въездах в Донецкую и Луганскую области. Они будут способствовать волонтерам в прохождении контроля и доставке их в расположение соответствующих подразделений ВСУ», - говорится в сообщении.
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СБУ будет помогать волонтерам передвигаться по территории зоны АТО
Штаб АТО и силы всех субъектов антитеррористической операции сейчас проводят контрдиверсионные мероприятия, в результате которых введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные мероприятия в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»