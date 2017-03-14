СБУ будет помогать волонтерам передвигаться по территории зоны АТО

Штаб АТО и силы всех субъектов антитеррористической операции сейчас проводят контрдиверсионные мероприятия, в результате которых введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные мероприятия в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Для содействия волонтерской деятельности на период действия ограничений, Служба безопасности Украины во взаимодействии с Нацгвардией и Нацполицией привлекла своих сотрудников к работе на блокпостах на въездах в Донецкую и Луганскую области. Они будут способствовать волонтерам в прохождении контроля и доставке их в расположение соответствующих подразделений ВСУ», - говорится в сообщении.