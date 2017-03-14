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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 12:45
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Семенченко: Сейчас задача участников блокады - «отбить» редут возле Торецка

Штаб блокады Донбасса ранее уже определил некоторые действия на ближайшее время. В тоже время нардеп, бывший комбат «Донбасса», один из координаторов торговой блокады Семен Семенченко сообщил о намерениях блокировщиков вернуть редут в Кривом Торце под свой контроль.

«Сейчас у нас задача отбить ст.Фенольную (редут 16-го добровольческого батальона в Кривом Торце, - ред.). Навести порядок», - сказал он в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Как участники блокады Донбасса будут это делать, он не уточнил.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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