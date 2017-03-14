В Мариуполе достроят микрорайон «1й квартал» и поселят туда переселенцев

В Мариуполе планируют завершить строительство жилого комплекса «Первый квартал» и предоставить здесь жилье высококвалифицированным специалистам, которые вынужденно покинули свои дома и переехали в Мариуполь.



Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко во время встречи с омбудсменом Валерией Лутковской, сообщает пресс-служба горсовета.



«Среди переселенцев много высококвалифицированных специалистов: медиков, полицейских, учителей, работников культуры, СБУ и прокуратуры. Для них мы хотим достроить 1-й квартал, чтобы люди, в которых нуждается город, могли получить хорошее служебное жилье», - сообщил городской голова.



Напомним, строительство микрорайона «1й квартал» было начато компанией Азовинтекс в конце 2007 года. Бурное строительство велось до конца 2008 года. Потом со временем было практически полностью заморожено.