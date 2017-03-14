В течение трёх дней мариупольского пастора-педофила отправят в заключение на 13 лет

Сегодня в Мариуполе Апелляционной суд Донецкой области вынес окончательный приговор пастору-педофилу Николаю Иващенко. Он получил 13 лет лишения свободы. Об этом сообщил «Мариупольским новостям» государственный обвинитель по делу Александр Заика.

По его словам, в течение трёх дней, согласно процедуре, процессуальные документы будут переданы в суд первой инстанции, после чего полиция получит распоряжение об аресте осуждённого и его этапированию в места отбывания наказания.



Нужно отметить, что обвиняемый и представители его защиты в суд не явились. По информации свидетелей, Николай Иващенко продолжал свою деятельность в качестве пастора до настоящего времени, несмотря на вынесение приговора первой инстанции. Его прихожанами являются более 100 мариупольцев.

Напомним, всего, по данным следствия, Николай Иващенко, несмотря на свой солидный возраст и инвалидность (он прикован к инвалидному креслу и не имеет одной ноги), изнасиловал и развратил 13 девочек.