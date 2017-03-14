Парламент Украины ратифицировал соглашение о введении зоны свободной торговли с Канадой

Верховная Рада сегодня 272 голосами "за" ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, сообщает пресс-служба КМУ.



Докладывая перед народными депутатами, первый вице-премьер-министр Степан Кубив отметил: "Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой - это первый документ после Соглашения об ассоциации с ЕС, который охватывает рынок такого масштаба, ведь Канада - одно из крупнейших в мире промышленно демократических государств".



Отмечается, что Соглашение о свободной торговле с Канадой откроет беспошлинный доступ для украинских экспортеров до 98% рынков товаров. В то же время, учитывая разную степень экономического и социального развития, стороны будут применять принцип асимметричности обязательств, что позволит Украине адаптировать торговлю с этой страной к новым условиям. Поэтому Украина будет использовать переходные периоды до полной либерализации импортных пошлин.



По словам Степан Кубива, отмена импортных пошлин Канадой позволит украинским производителям пищевой, легкой, химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности получить максимальные преимущества на канадских рынках. С другой стороны - соглашение откроет возможности для импорта сырья и передовых технологий, что будет способствовать экономическому росту.



"Согласно прогнозам, внедрение соглашения приведет к незначительным потерям доходов Государственного бюджета, в частности от отмены ввозных пошлин примерно на 1,2 млн долларов в первый год действия соглашения. В то же время ожидается, что в среднесрочной перспективе недопоступления будут компенсированы за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций", - говорится в сообщении пресс-службы КМУ.



Для вступления в силу Соглашение должно быть ратифицировано парламентами обеих стран. Сейчас ожидается голосование в Сенате Канады (третье чтение), подписание Президентом Украины и Генерал-губернатором Канады соответственно, обмен ратификационными документами.