Омбудсмен Украины проводит личный прием в Мариуполе

13-14 марта Уполномоченный ВР по правам людей Валерия Лутковская проводит личный выездной прием в Донецкой области. Сегодня она принимает граждан в Мариуполе. Жители города и переселенцы обращаются к омбудсмену с разными проблемами, сообщили в пресс-службе горсовета.



«Мета заходу – поспілкуватись з тими громадянами, яким важко доїхати до Києва, але тим не менш, в них є потреба поспілкуватися з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини», - рассказала Валерия Лутковская.

По словам омбудсмена, больше всего для нашего региона характерны проблемы переселенцев, которые в ходе конфликта были вынуждены покинуть свои дома. Чаще всего они обращаются с вопросами проверок, вмешательства в личную жизнь, выплат, дискриминации.



В дальнейшем, озвученные проблемы людей могут решить как через органы местной власти, так вплоть до подготовки соответствующего проекта закона. «Є велика кількість варіантів, як можна допомогти людині. Кожного разу це залежить від конкретної справи. Деякі впровадження тривають роками», - отмечает Валерия Лутковская.

На прием пришли также представители областной и местной власти, чтобы проконсультировать и оказать поддержку обратившимся в решении их вопросов. Сама же омбудсмен намерена принять каждого, кто придет к ней за помощью.