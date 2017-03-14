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  • Железнодорожники сообщили о хищении груза и запчастей с поезда, удерживаемого блокировщиками, - Аброськин

Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 14:12
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Железнодорожники сообщили о хищении груза и запчастей с поезда, удерживаемого блокировщиками, - Аброськин

Железнодорожники сообщили Нацполиции Донецкой области о фактах хищения грузов в вагонах, которые удерживались блокировщиками. Об этом рассказал глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня представитель "Укрзализныци", после осмотра разблокированного в Щербиновке тепловоза с вагонами, сообщил о хищении груза и комплектующих с "пленного" поезда. Совершение преступления, которое имело место в течение длительного времени, прекращено благодаря полицейским Донецкой области, СБУ и другим правоохранительным органам", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам Аброськина, сейчас ситуация полностью контролируется сотрудниками полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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