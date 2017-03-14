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Рубрика: Новости Украины и мира
14-03-2017, 15:47
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Министр обороны зовёт офицеров запаса возвращаться на службу в ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в Вооруженные силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что офицеры запаса по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы, а также приобрели опыт, необходимый украинской армии.

"Обращаюсь к вам, взять пример с добровольцев. Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют. Если вам позволяют возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных Сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время!" - написал Полторак.

К слову, новая редакция закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы" предусматривает возможность призыва офицеров запаса. В генштабе рассказывали, что для прохождения срочной службы можно привлечь около одного процента от общего количества офицеров запаса, при этом обещали существенный социальный пакет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»