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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 16:29
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В Донецкой области хотят открыть новый таможенный пост

Территориальные органы Государственной фискальной службы в Донецкой области инициируют создание нового таможенного поста в Покровске, который является "западными воротами Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Цель – привлечение новых и активизация работающих субъектов внешней экономической деятельности.

В ведомстве отмечают, что данная инициатива нашла поддержку как у руководства области, так и в Государственной фискальной службе Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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