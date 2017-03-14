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Рубрика: Новости Мариуполя
14-03-2017, 16:58
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Мариупольцы в восторге от фестиваля «Обличчя міст»: впереди еще много интересного

Вчера в Мариуполе стартовал фестиваль «Обличчя міст», который уже успел получить массу положительных откликов. Все желающие могли проехаться по городу в уникальном автобусе - первом в Украине музее на колесах «МузейBus».

Пассажирам показали более 100 исторических фотографий и открыток разных годов. Большинство людей были поражены историей, неожиданностями города. Продолжилось путешествие увлекательным «Археологическим сафари», где авторы проекта рассказали много интересных фактов из истории Мариуполя.

А сегодня в рамках фестиваля прошли два исторических квеста, которые стартовали от Драмтеатра. Мариупольцы приходят, слушают и узнают много нового.

Также продолжает действовать «МузейBus», в нем появились новые экспонаты.

Кроме того, в 16:00 организаторы фестиваля представляют Свободное пространство Халабуда, где состоятся мастер-классы, фотобатл и можно будет сделать студийный портрет с оригинальным эффектом.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»