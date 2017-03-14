В колл-центр 102 поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу Луганского доставлена ??женщина с ранениями бедра и травматическим шоком 2 степени, сообщили в полиции.
По предварительной информации, женщина получила ранения на собственном огороде, когда противники открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому населенному пункту. Улица Степная - одна из крайних улиц, расположенная на линии разграничения.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации, где ей оказывается медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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На Донетчине ранена женщина: ее госпитализировали с ранениями бедра и травматическим шоком
В колл-центр 102 поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу Луганского доставлена ??женщина с ранениями бедра и травматическим шоком 2 степени, сообщили в полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»