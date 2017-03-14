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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 17:19
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На Донетчине ранена женщина: ее госпитализировали с ранениями бедра и травматическим шоком

В колл-центр 102 поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу Луганского доставлена ??женщина с ранениями бедра и травматическим шоком 2 степени, сообщили в полиции.

По предварительной информации, женщина получила ранения на собственном огороде, когда противники открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому населенному пункту. Улица Степная - одна из крайних улиц, расположенная на линии разграничения.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации, где ей оказывается медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»