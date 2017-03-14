Программа «Безопасный город»: первый детсад в Мариуполе взяли под видеонаблюдение

Учитывая близость Мариуполя к линии боевых действий, городской совет запустил программу «Безопасный город» для обеспечения спокойствия горожан.



Первый этап проекта – установка систем видеонаблюдения, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях. Детский сад №130 «Жемчужинка» в Центральном районе стал первым, где видеонаблюдение уже запустили.

Всего здесь установили 4 видеокамеры: в пищеблоке и на улице со всех сторон. Теперь заведующая сможет не выходя из кабинета следить за приготовлением пищи и контролировать обстановку на территории. При согласии родителей, камеры могут быть дополнительно устновленны в комнатах и группах.



«Это позволит наблюдать за детьми даже во время прогулки, чтобы исключить случаи самовольного покидания сада», ? делится заведующая Наталья Шайхутдинова.

Уже в скором времени доступ к наблюдению будет и у родителей. Благодаря компьютерной программе они смогут в режиме онлайн просматривать видео с камер.



Монтаж такого оборудования в дошкольных учреждениях идет в рамках общей программы «Безопасный город» под названием «Безопасное детство». Ее представил один из провайдеров города. Как отметили руководители компании, это большой шаг вперед, который дает гарантию безупречной защиты малышей от любых непредвиденных ситуаций.

«Мы запускаем этот пилотный проект, посмотрим, как успешно удастся его внедрить, и в дальнейшем каждое учебное заведение города будет иметь систему видеонаблюдения. Кроме этого, планируем прямое подключение с камер на пульт Единого Центра Национальной полиции Донецкой области, что позволит быстро реагировать и предотвращать преступления», ? отметил начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами, предупреждения и выявления коррупции городского совета Григорий Березун. Он также добавил, что здесь еще установят тревожные кнопки.