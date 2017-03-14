Генпрокурор о задержании участников блокады Донбасса: «Законность восстановлена для общего блага»

При задержании участников торговой блокады Донбасса в Кривом Торце правоохранители закон не нарушали. Силовики задержали людей, у которых было незаконное оружие. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.



"Нарушений законности со стороны правоохранителей не зафиксировано. В случае, если ко мне обратятся пострадавшие с медицинскими справками о телесных повреждениях, журналисты с любыми видеодоказательствами и так далее, я, безусловно, зарегистрирую уголовное производство и проверю законность действия силовых структур. Однако на сегодняшний момент считаю, что законность восстановлена согласно действующему законодательству для общего блага", - отметил генпрокурор.