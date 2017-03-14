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  • Футбольный клуб Мариуполя «Ильичевец» пополнился новыми игроками

Рубрика: Спорт
14-03-2017, 18:30
Просмотров: 1712
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[Фото]

Футбольный клуб Мариуполя «Ильичевец» пополнился новыми игроками

Сегодня на своем стадионе ФК «Ильичевец» представил четырех новичков команды: трех защитников и одного полузащитника.

Главный тренер приазовцев Александр Севидов вручил игровые футболки Сергею Яворскому (№13), Артуру Новотрясову (№16), Максиму Жичикову (№11), Сергею Рудыке (№88) и Александру Мигунову (№90).

«Мы надеемся, что эти ребята привнесут новые краски в нашу игру. Осенью у нас были определенные проблемы. Думаю, что эти квалифицированные игроки помогут нам решить поставленную задачу», - отметил Александр Севидов. Он также добавил, что клубу еще нужен атакующий игрок и универсальный защитник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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