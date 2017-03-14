Футбольный клуб Мариуполя «Ильичевец» пополнился новыми игроками

Сегодня на своем стадионе ФК «Ильичевец» представил четырех новичков команды: трех защитников и одного полузащитника.
Главный тренер приазовцев Александр Севидов вручил игровые футболки Сергею Яворскому (№13), Артуру Новотрясову (№16), Максиму Жичикову (№11), Сергею Рудыке (№88) и Александру Мигунову (№90).
«Мы надеемся, что эти ребята привнесут новые краски в нашу игру. Осенью у нас были определенные проблемы. Думаю, что эти квалифицированные игроки помогут нам решить поставленную задачу», - отметил Александр Севидов. Он также добавил, что клубу еще нужен атакующий игрок и универсальный защитник.