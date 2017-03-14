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Рубрика: Новости Мариуполя
14-03-2017, 18:57
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В Мариуполе отметили День добровольца

Сегодня отмечают День украинского добровольца. Мариуполь присоединился к празднику. По инициативе общественных организаций и волонтеров города сегодня в ДК "Молодежный" прошел праздничный концерт.

В самом начале прозвучал гимн Украины, а потом присутствующих в зале поздравляли творческие коллективы Мариуполя. Они исполнили танцевальные и песенные номера.

Также бойцам вручили почетные грамоты.

Кроме того, сегодня ГДК поселка Камянск детям рассказали об истории праздника и добровольцах. Ребята узнали больше об их мужестве и героизме. Во время беседы также зачитали стихотворения, посвященные подвигам героев.

А в библиотеке имени Леси Украинки прошел час информации «Героям слава!». Учащимся технического лицея также рассказали об отваге добровольцев, защищающих целостность Украины. Отдельно отметили наших земляков. Это студенты и рабочие, врачи и преподаватели, шахтеры и металлурги, люди разных возрастов и профессий, оставившие семьи, дом и работу для того, чтобы над нашей головой было мирное небо.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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