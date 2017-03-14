В Мариуполе в отделении экспресс-доставки нашли «взрывные» сапоги

Гости и жители Мариуполя не прекращают попытки вывезти на мирную украинскую территорию «сувениры» из АТО, сообщили в пресс-службе горуправления полиции.



Так, сегодня в отделении экспресс-доставки грузов во время проверки вещей был задержан 26-летний житель Черниговщины. У него выявили боеприпасы: в сапогах обнаружено 2 гранаты РГД-5 и одну - Ф-1, а также полтора килограмма дымного пороха. Все это он планировал отправить в Николаев.

Мужчину доставили в отделение полиции для выяснений обстоятельств. С изъятым будут работать эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины.