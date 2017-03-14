Обстрелы в очередной раз привели к повреждению линий электропередач. Авдеевка снова оказалась обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"14 марта, предварительно в результате боевых действий, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ "Макеевская 1 - АКХЗ №2", в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка (около 22 тысс населения), а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района (3145 чел.)", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 18:00 централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение - в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов тепла).
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Авдеевка и еще 11 населенных пунктов Ясиноватского района погрузились в темноту
Обстрелы в очередной раз привели к повреждению линий электропередач. Авдеевка снова оказалась обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»