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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 19:39
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Авдеевка и еще 11 населенных пунктов Ясиноватского района погрузились в темноту

Обстрелы в очередной раз привели к повреждению линий электропередач. Авдеевка снова оказалась обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 марта, предварительно в результате боевых действий, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ "Макеевская 1 - АКХЗ №2", в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка (около 22 тысс населения), а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района (3145 чел.)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 18:00 централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение - в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов тепла).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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