Уголь, добываемый на шахтах, расположенных на подконтрольной ДНР территории, начал экспортироваться в Россию. Об этом сегодня заявил Александр Захарченко.
«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», — цитирует его слова ДАН.
По словам Захарченко, процесс будет отлажен до лета: «Я уже говорил, что процесс этот долгий и нелегкий, он займет около двух месяцев».
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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 19:47
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Захарченко сообщил о начале поставок угля в РФ
Уголь, добываемый на шахтах, расположенных на подконтрольной ДНР территории, начал экспортироваться в Россию. Об этом сегодня заявил Александр Захарченко.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»