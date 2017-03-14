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Рубрика: Новости Донбасса
14-03-2017, 19:47
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Захарченко сообщил о начале поставок угля в РФ

Уголь, добываемый на шахтах, расположенных на подконтрольной ДНР территории, начал экспортироваться в Россию. Об этом сегодня заявил Александр Захарченко.

«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», — цитирует его слова ДАН.

По словам Захарченко, процесс будет отлажен до лета: «Я уже говорил, что процесс этот долгий и нелегкий, он займет около двух месяцев».




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