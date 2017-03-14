На блокпосту Донетчины произошел конфликт с группой вооруженных лиц и народным депутатом

Около 19:00 через блокпост на въезде в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек. Сотрудники полиции пояснили гражданам, что они въезжают с оружием в зону проведения АТО и попросили проверить документы на оружие. Однако указанные лица предоставить документы отказались, сообщили в пресс-службе полиции.

"В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение к закону, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности. Присутствующий на месте народный депутат начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских", - говорится в сообщении.



В полиции отметили, что правоохранители приняли меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации. По данному факту проводится проверка.

Ранее, в ряде СМИ появилась информации о том, что автоколонна с активистами во главе с нардепом Владимиром Парасюком прорывалась через блокпост в Донецкой области. Якобы произошла драка и был применен слезоточивый газ.

Полиция Донецкой области, в свою чередь, подчеркивает, что проводит на блокпостах только проверки в рамках мер безопасности, введенных штабом АТЦ в связи с обострением террористической угрозы.